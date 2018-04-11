Псковская область заняла шестое место в России по темпам роста производства сельхозпродукции 

Псковская область заняла шестое место по темпам роста производства сельскохозяйственной продукции, об этом сообщает Минсельхоз в итоговом отчёте о работе агропромышленного комплекса в 2017 году. Прирост в отрасли по сравнению с предыдущим годом составил 11,2 процента. Выше расположились Томская область (прирост 14,8 процента), Тамбовская область (14,1 процента), Приморский край (13,8 процента), Амурская область (12,9 процента) и Чечня (12,3 процента). По темпам прироста производства продукции животноводства Псковская оказалась на третьем месте с приростом в 17,1 процента. Здесь на первом месте — Тамбовская область (прирост 21,2 процента), на втором — Томская область (20 процентов). Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».