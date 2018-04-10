Эксперты выяснили, как выглядит образ идеального начальника глазами россиян

Две трети россиян (66 процентов) считают, что для успешной организации рабочего процесса необходим человек, обладающий особыми чертами характера.

Всероссийский центр изучения общественного мнения выяснил, как выглядит образ идеального начальника в глазах россиян. В опросе поучаствовали 2000 респондентов.

Две трети россиян (66 процентов) считают, что для успешной организации рабочего процесса необходим человек, обладающий особыми чертами характера.

Более половины россиян, 56 процентов, считают идеальным начальником мужчину. В сторону женщин склоняется 9 процентов опрошенных.

Кроме пола, для жителей России важно, чтобы начальник был:

— спокойным, за это проголосовали 82 процента опрошенных;

— готовым к изменениям и инновациям — 69 процентов;

— зрелым — 62 процента;

— строгим — 66 процентов.

28 процентов респондентов отметили, что руководить людьми может каждый человек и для этого нужно просто развить необходимые качества. При этом, молодежь чаще, чем старшее поколение верит, что лидерству можно научиться — 46 процентов среди 18-24-летних против 19 процентов среди 60-летних и старше.

Лидер дремлет примерно в половине жителей России: 10 процентов считают свой авторитет авторитет непререкаемым в любой компании и ситуации, 20 процентов респондентов периодически становятся «вожаками» больших групп, 36 процентов опрошенных могут повести за собой лишь небольшое число людей. Около трети опрошенных (30 процентов) никогда не возглавляли какие-либо группы.

В позиции подчиненного под руководством властного человека бывали более половины респондентов — 58 процентов. При этом 30 процентов оценили этот опыт нейтрально (как производственную необходимость), а 28 процентов отнеслись к этому скорее негативно (старались побыстрее освободиться от такого руководства).

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