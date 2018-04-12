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Российские врачи рассказали о скрытой эпидемии
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Российские врачи рассказали о скрытой эпидемии 

МедикФорум 1 час назад
Фото: МедикФорум
В стране назревает серьезная социальная проблема, к которой стараются не привлекать внимания общества, заявляют медики. По их словам, уровень психических нарушений у россиян так высок, что они приобретают характер настоящей эпидемии. В России остается неразвитой сфера психологической помощи населению. Доцент кафедры политической психологии СПбГУ Петр Бычков заявил о том, что в то время, когда в западных странах диагноз «депрессия» ставится врачом поликлиники, в России депрессия как диагноз отсутствует в принципе. «Да и сама по себе психология не очень развита — при том, что в стране есть огромное количество первоклассных специалистов», — заметил Бычков. Как следствие, в случае душевных кризисов люди предпочитают обращаться к экстрасенсам, гадалкам, и еще кому угодно, — вместо того, чтобы идти к квалифицированному специалисту, лечить психические и поведенческие нарушения у врачей, пишет «Росбалт». Огромное число россиян, имеющих клинические расстройства психики, даже не подозревают о том, что это именно требующие терапии проблемы со здоровьем. «Это приводит к последствиям — начиная от того, что у нас один из самых невысоких показателей производительности труда, и завершая ростом самоубийств. Но, поскольку исследований в этой области у нас просто нет, то мы даже не можем сказать точно, что представляет собой психологическое и моральное состояние нашего общества», — поделился мнением психолог Петр Бычков. Недавно вице-премьер правительства Ольга Голодец сообщила о том, что среди российских подростков впервые за последние годы на первое место среди причин инвалидности вышли психические расстройства и расстройства поведения. По словам Бычкова, это не случайно, так как молодое поколение наиболее уязвимо к действию социального давления и подвергается особому риску. Статистика психических нарушений у молодых людей будет только расти, полагает эксперт. «Главная причина — информатизация всех сфер жизни и перенасыщение человека информацией», — высказался специалист. Он добавил, что решением данной проблемы может быть только один вариант — развивать отрасль квалифицированной психологической помощи в системной порядке. Ранее МедикФорум писал о том, что российские психологи констатировали: сегодня среди наших соотечественников можно все чаще встретить депрессивный тип личности, для которого характерны подавленные эмоции и мрачное восприятие окружающей среды.
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