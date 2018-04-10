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Российские врачи критикуют новый порядок диспансеризации
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Российские врачи критикуют новый порядок диспансеризации 

МедикФорум 2 часа назад
Фото: МедикФорум
Большинство отечественных медиков убеждены: изменение в порядке диспансеризации взрослого населения не позволит эффективно выявлять болезни. О том, что российские врачи скептически настроены в отношении нововведения в правила диспансеризации, сообщили сотрудники Общероссийского народного фронта и Фонда независимого мониторинга медицинских услуг и охраны здоровья человека «Здоровье». Ими был проведен опрос, в котором приняли участие 4 000 медработников из 85 субъектов РФ. «Почти три четверти врачей считают, что изменение порядка диспансеризации взрослого населения снизит эффективность выявления болезней», — сообщили исследователи о результатах опроса. Напомним, с января 2018 года вступил в силу новый порядок массового скрининга взрослого населения. В соответствии с ним на первом этапе диспансеризации теперь не выполняются клинический и биохимический анализ крови, общий анализ мочи, а также не проводятся некоторые другие исследования. Судя по данным опроса, сами практикующие медицинские специалисты негативно оценивают такой отказ от проведения исследовательских процедур. «Три четверти (76%) врачей сказали, что подобное сокращение перечня исследований приведет к снижению выявляемости хронических неинфекционных заболеваний», — сообщил глава фонда «Здоровье» Эдуард Гаврилов. Также опрос показал, что медики не слишком доверяют оптимистичным отчетам о выполнении планов диспансеризации и профмедосмотров. По словам Гаврилова, последние два года количество медработников, считающих, что в таких отчетах есть приписки, не уменьшается. «Более того, 38% врачей утвердительно ответили на вопрос, известно ли им о случаях „проведения“ в медицинских организациях региона диспансеризации и профосмотров в 2017 году только на бумаге, в отсутствие пациентов», — сказал директор фонда «Здоровье». Ранее МедикФорум писал о том, что, по мнению врачей, повышает риск смертности в обыденной жизни практически для всех людей.
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