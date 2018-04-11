Волгоградские выпускники сдали последний экзамен досрочного ЕГЭ

Волгограде завершился досрочный период сдачи ЕГЭ, который проходил с 21 марта по 11 апреля.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе областного комитета образования, в нем участвовали выпускники прошлых лет, желающие улучшить свои результаты или сдать экзамен для поступления в вуз. Они сдавали информатику, географию, историю, химию, русский язык и математику. Испытания прошли без технологических сбоев, в штатном режиме.