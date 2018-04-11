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Волгоградские выпускники сдали последний экзамен досрочного ЕГЭ
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Волгоградские выпускники сдали последний экзамен досрочного ЕГЭ 

АиФ Волгоград 19 часов назад
Фото: АиФ Волгоград
В Волгограде завершился досрочный период сдачи ЕГЭ, который проходил с 21 марта по 11 апреля.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе областного комитета образования, в нем участвовали выпускники прошлых лет, желающие улучшить свои результаты или сдать экзамен для поступления в вуз. Они сдавали информатику, географию, историю, химию, русский язык и математику. Испытания прошли без технологических сбоев, в штатном режиме.
Отметим, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки призывает выпускников при подготовке к экзаменам пользоваться только официальными источниками информации.
Добавим, основной период сдачи ЕГЭ в этом году будет проходить с 28 мая по 2 июля. Телефон горячей линии ЕГЭ в Волгоградской области: 8 (8442) 606-607.
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