Волгоградские выпускники сдали последний экзамен досрочного ЕГЭ 

В Волгограде завершился досрочный период сдачи ЕГЭ, который проходил с 21 марта по 11 апреля.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе областного комитета образования, в нем участвовали выпускники прошлых лет, желающие улучшить свои результаты или сдать экзамен для поступления в вуз. Они сдавали информатику, географию, историю, химию, русский язык и математику. Испытания прошли без технологических сбоев, в штатном режиме.
Отметим, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки призывает выпускников при подготовке к экзаменам пользоваться только официальными источниками информации.
Добавим, основной период сдачи ЕГЭ в этом году будет проходить с 28 мая по 2 июля. Телефон горячей линии ЕГЭ в Волгоградской области: 8 (8442) 606-607.