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Темпы роста грузового авторынка в РФ ускоряются
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Темпы роста грузового авторынка в РФ ускоряются 

Daily-Motor 1 час назад
Фото: Daily-Motor
По итогам продаж грузового транспорта на территории Российской Федерации с начала текущего года наблюдается прирост более, чем в пятьдесят процентов. Только за последний месяц удалось реализовать больше восьми тысяч трёхсот экземпляров тяжеловозов.
Объём рынка за первый квартал текущего года составил девятнадцать тысяч двести автомобилей. И это на сорок три процента больше, чем результаты аналогичного промежутка времени прошлого года.
Самыми востребованными тяжеловозами остаются автомобили бренда КАМАЗ. На их долю приходится более тридцати двух процентов от общего количества реализованных грузовиков. В марте этих машин было продано около двух тысяч семисот единиц, чистый прирост составил сорок восемь процентов.
Вторую строчку в рейтинге занимает техника от компании ГАЗ с результатом в семьсот девяноста проданных автомобилей. Мартовский результат этого года превышает данные за прошлый год на двадцать семь процентов. Рекордсменом по приросту продаж стала компания Volvo, которая заняла третье место в рейтинге с показателем в шестьсот пятьдесят реализованных автомобилей. Прирост марки составил семьдесят пять процентов.
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