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ВЦИОМ: большинство россиян считает лидерские способности врожденным качеством
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ВЦИОМ: большинство россиян считает лидерские способности врожденным качеством 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Больше половины россиян (66%) считают, что лидерским навыкам нельзя научиться — они приобретаются при рождении. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), обнародованные во вторник.
При этом 46% респондентов в возрасте 18-24 года считают, что организаторским навыкам можно научиться. Этот же показатель для 60-летних и старше составляет 19%, показало исследование. В 2010 году 70% россиян считали руководящие способности врожденным качеством, 24% — что черты лидеры можно выработать в течение жизни.
"Самая молодая часть опрошенных относится к лидерам без особого пиетета, свойственного для более старших поколений. Молодые чаще склонны считать, что лидером не рождаются, им — становятся, а значит, стать лидером — по плечу многим", — прокомментировал результаты генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.
В той или иной мере лидерские способности в себе чувствуют более половины опрошенных. Из них 10% готовы быть лидерами в любой ситуации, этот показатель не изменился с 2014 года. 20% считают, что смогут иногда возглавлять большие группы людей (19% в 2014 году), 36% способны руководить небольшим количеством подчиненных (29% в 2014). «Идеальный начальник для россиян сегодня — зрелый мужчина (56%), строгий (66%), спокойный (82%). Еще одно важное требование — нацеленность на изменения, инновации (69%)», — говорится в материалах исследования.
Также респонденты хотят видеть руководителя честным целеустремленным профессионалом высокого уровня. В числе отрицательных качеств начальства чаще всего называли алчность и неготовность делиться результатом общего труда с подчиненными, сообщают авторы исследования. В целом, 46% респондентов скорее негативно оценивают нынешних начальников, больше положительных качеств в руководителях находит 31% опрошенных.
Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 29-30 марта 2018 года. Объем выборки — 2 тыс. человек, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,2%, уточняется в исследовании.
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