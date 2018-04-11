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Молодежь России уверена, что лидерству можно научиться
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Молодежь России уверена, что лидерству можно научиться 

Вологда.рф 2 часа назад
Фото: Вологда.рф
Большинство россиян уверено, что человек либо рождается лидером, либо нет. Такой ответ в ходе опроса ВЦИОМ дали 66% респондентов. А вот молодежь считает, что лидерские качества в себе можно развить. За это высказались 46% россиян в возрасте 18-24 лет. Среди старшего поколения такого мнения придерживаются лишь 19%.
Около половины опрошенных могут назвать себя лидерами. Так, 10% считают свой авторитет непререкаемым в любой компании и ситуации, каждый пятый примеряет роль «вожака» в больших группах, еще 36% могут взять на себя инициативу в небольшой группе.
Что интересно, лидерами чаще всего становятся более молодые члены сообщества и жители мегаполисов. 58% россиян признались, что находились в подчинении властного человека. 28% опрошенных отметили, что это был негативный опыт.
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