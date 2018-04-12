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Фильмы о космосе нравятся трети маленьких жителей России
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Фильмы о космосе нравятся трети маленьких жителей России 

РИАМО 1 час назад
Примерно треть детей в России любят смотреть фильмы о космосе, а интересуются космическими темами две трети российских детей, сообщает Газета.ru.
В опросе проекта Дети Mail.Ru, посвященного Дню космонавтики, приняли участие 10 тысяч российских родителей.
«О том, что их дети интересуются космосом, сообщили почти две трети родителей (61%). Дети 31% опрошенных любят смотреть фильмы о космосе, а в каждой пятой семье родители с детьми регулярно посещают музеи космонавтики и планетарии. Около 18% респондентов рассказали, что их дети читают книги о космосе», — отмечается в сообщении.
В то же время 19% родителей в честь Дня космонавтики, который в России отмечают 12 апреля, в день полета Юрия Гагарина в космос, собираются вместе с детьми посмотреть фильм или мультфильм про космос, а 8% намерены посетить планетарий.
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 Ещё 5 источников 
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