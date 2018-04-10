Посчитаны потери экономики от болезней и смертей россиян

Около полутора триллиона рублей в год теряет российская экономика из-за болезней и смертей россиян трудоспособного возраста. Об этом сказал министр труда и социальной защиты Максим Топилин журналистам в рамках Всероссийской недели охраны труда в Сочи

Он уточнил, что речь идет обо всех издержках сразу — от смертей, от производственного травматизма, профзаболеваний и обычных болезней, во время которых люди вынуждены оформлять больничный лист, недополученной продукции.

"О тех потерях, которых бы не было, если бы все люди были здоровы и не умирали", — сказал министр.

Он уточнил, что министерство анализирует ситуацию, работает с предприятиями, вошедшими в программу повышения производительности труда, чтобы разработать меры, снижающие заболеваемость и травматичность работников.