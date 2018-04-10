Ещё
Посчитаны потери экономики от болезней и смертей россиян
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Посчитаны потери экономики от болезней и смертей россиян 

Российская Газета 41 минуту назад
Фото: Российская Газета
Около полутора триллиона рублей в год теряет российская экономика из-за болезней и смертей россиян трудоспособного возраста. Об этом сказал министр труда и социальной защиты Максим Топилин журналистам в рамках Всероссийской недели охраны труда в Сочи.
Он уточнил, что речь идет обо всех издержках сразу — от смертей, от производственного травматизма, профзаболеваний и обычных болезней, во время которых люди вынуждены оформлять больничный лист, недополученной продукции.
"О тех потерях, которых бы не было, если бы все люди были здоровы и не умирали", — сказал министр.
Он уточнил, что министерство анализирует ситуацию, работает с предприятиями, вошедшими в программу повышения производительности труда, чтобы разработать меры, снижающие заболеваемость и травматичность работников.
Российская Газета: последние новости
Белорусы стали чаще уезжать в Россию Кабмин ввел оценку чиновников по качеству работы с людьми Полиция Мюнстера: Говорить о теракте - преждевременно
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Набиуллина прокомментировала падение рубля317
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля115
США готовят запрет на облигации РФ и госбанков421
Возможность военного столкновения РФ и США оценили в МИД128
Бортников ответил на идею подрыва Крымского моста43
Видео
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
Путин посещает Курчатовский институт
Политика
00:35
Для жилья по реновации отобрали 242 площадки
Новости Москвы
05:37
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
В мире Статьи
27:06
Милонов предложил закрыть все стриптиз-клубы
Политика
09:28
Лавров пообещал посетить Пхеньян
Политика Азия
02:05
Порошенко повторит действия США против России
Экономика
03:06
«Это был просто ад»: Валерия о Шульгине
Шоу-бизнес
00:31
Кактус «Королева Татьяна» расцвел в «Аптекарском огороде»
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение