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Минтруд сообщил о ежегодных потерях России из-за профзаболеваний
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Минтруд сообщил о ежегодных потерях России из-за профзаболеваний 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
СОЧИ, 10 апр — РИА Новости. Россия теряет около 1,5 триллионов рублей ежегодно из-за профзаболеваний и производственных травм у населения, заявил журналистам министр труда и соцзащиты Максим Топилин в кулуарах Всероссийской недели охраны труда в Сочи.
"Цифры очень разные, мы считаем, что до 1,5 триллионов мы теряем не только в результате смертей на производстве, в результате всех потерь. Люди заболевают, соответственно, мы платим страховые возмещения, если бы этого не было, тарифы были бы ниже у фонда соцстраха", — сказал Топилин.
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