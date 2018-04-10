Минтруд сообщил о ежегодных потерях России из-за профзаболеваний 

СОЧИ, 10 апр — РИА Новости. Россия теряет около 1,5 триллионов рублей ежегодно из-за профзаболеваний и производственных травм у населения, заявил журналистам министр труда и соцзащиты Максим Топилин в кулуарах Всероссийской недели охраны труда в Сочи.
"Цифры очень разные, мы считаем, что до 1,5 триллионов мы теряем не только в результате смертей на производстве, в результате всех потерь. Люди заболевают, соответственно, мы платим страховые возмещения, если бы этого не было, тарифы были бы ниже у фонда соцстраха", — сказал Топилин.