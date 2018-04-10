Муж на втором месте: ученые выяснили что женщинам подруги важнее

Опрос, проведенный Champneys Health Spa, показал, что более 50% женщин с большим удовольствием проводят свободные часы с лучшими друзьями — с ними интереснее, чем с мужем.

Основная причина в том, что подруги действительно слушают и могут понять проблемы другого человека. Мужчины же обычно не настроены на конструктивный диалог, поскольку априори ставят свои переживания выше.

Кроме того, 30% опрошенных заявили, что и в бар, и на вечеринку с большим удовольствием возьмут с собой подруг. 60% и вовсе утверждают, что проведенное без мужчин время — лучшее в их жизни.

В принципе, корень проблемы ясен. Мужчинам стоит быть проявлять больше интереса к жизни своих дам. Удручает то, что для абсолютного большинства парней это по-прежнему остается невыполнимой задачей.