«Активные граждане» определят лучших врачей общей практики

Активисты района Орехово-Борисово Северное смогут выбрать лучшего врача-терапевта, специалиста общей практики. Оставить свой голос за того или иного профессионала жители могут в ходе опроса на портале «Активный гражданин» с 10 апреля по 3 июня.

Только за несколько часов в голосовании приняли участие более 2800 человек из Южного округа, из них почти 2500 оценивали врачей поликлиники №166.

Отметим, что кандидатами на звание лучшего врача пока являются доктора взрослых поликлиник.

— На основании средних оценок составляется рейтинг врачей-терапевтов. В рейтинге учитываются только те врачи, за которых проголосовало не менее 70 человек, — отмечается на официальном сайте портала «Активный гражданин».