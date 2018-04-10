«Активные граждане» определят лучших врачей общей практики 

Активисты района Орехово-Борисово Северное смогут выбрать лучшего врача-терапевта, специалиста общей практики. Оставить свой голос за того или иного профессионала жители могут в ходе опроса на портале «Активный гражданин» с 10 апреля по 3 июня.
Только за несколько часов в голосовании приняли участие более 2800 человек из Южного округа, из них почти 2500 оценивали врачей поликлиники №166.
Отметим, что кандидатами на звание лучшего врача пока являются доктора взрослых поликлиник.
— На основании средних оценок составляется рейтинг врачей-терапевтов. В рейтинге учитываются только те врачи, за которых проголосовало не менее 70 человек, — отмечается на официальном сайте портала «Активный гражданин».
По итогам голосования, только десять специалистов, набравших максимальное количество баллов, станут победителями. На торжественной церемонии им вручат награды от столичного Правительства, Департамента здравоохранения и «Активного гражданина».