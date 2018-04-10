Опросы в соцсетях не доказывают оскорбительность выражений или изображений

Антимонопольная служба обращает внимание своих подразделений на то, что результаты проведенных ими опросов на сайте или на странице в социальной сети с целью оценки содержания рекламы на предмет ее пристойности (отсутствие бранных слов, непристойных и оскорбительных образов, сравнений и выражений) носят исключительно рекомендательный характер.

В ходе проведения таких опросов невозможно четко установить проголосовавшее лицо, поскольку оно имеет возможность неоднократного голосования путем прохождения опроса с разных IP-адресов. С учетом этого достоверность итоговых результатов голосования может вызывать сомнения, так как заинтересованные лица имеют возможность редактировать результаты голосования путем создания аккаунтов для этого.

Таким образом, результаты данных опросов не могут применяться в качестве единственного доказательства по делу.

Кроме того, недопустимо размещать опросы на официальном сайте и на страницах в социальных сетях территориальных антимонопольных органов с целью оценки рекламы, содержащей признаки нарушения Закона «О рекламе», по факту распространения которой антимонопольным органом уже вынесено решение о признании нарушения.

ПИСЬМО ФАС России от 29.03.2018 № АК/21504/18 «О проведении опросов на сайтах территориальных органов ФАС России»

Документ включен в СПС «Консультант Плюс»