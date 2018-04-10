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Все большему числу россиян становится безразличен Сталин
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Все большему числу россиян становится безразличен Сталин 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Левада-центр» провел опрос среди россиян, посвященный политике Иосифа Сталина. Отмечается, что по-прежнему доминирует положительное отношение к Сталину, хотя за последнее время населению он стал более безразличен.
Так, по данным опроса, за год количество россиян, которым безразличен Сталин, увеличилось с 22% до 31%. Также в 2-3 раза увеличилось число опрошенных, которые затрудняются оценить Сталина как мудрого руководителя или бесчеловечного тирана. Больше всего затрудняются респонденты в возрасте от 18 до 27 лет.
Остальные опрошенные в основном сходятся во мнении, что Сталин был хорошим руководителем, который смог достигнуть победы в Великой Отечественной войне. Это, по мнению опрошенных, оправдывает все другие пороки этого лидера. Также отмечается, что уменьшилось число людей, которые винят Сталина в уничтожении миллионов людей во время Большого террора: с 2016 года это число уменьшилось с 62% до 44%. Не согласны с обвинениями в геноциде 16% населения.
Социолог «Левада-центра» Карина Пипия рассказала «Комменрсанту», что негативное восприятие Сталина лидировало с 2001 до 2006 года, безразличие доминировало с 2008 до 2012 года, а с 2014 до 2018 года преобладают позитивные оценки деятельности политика. В 2018 году рост числа опрошенных с позитивными оценками Сталина достиг минимума.
«Выросло постсоветское поколение, которое считает, что благодаря Сталину победили в войне, и на этом их знания заканчиваются. Молодежь практически на все вопросы об истории дает большую долю затруднившихся ответить», — отмечает Пипия.
Политолог Алексей Макаркин отмечает, что молодому поколению уже неинтересна история, что означает, что у него «нет прививки от прихода следующего подобного персонажа» и нет оценки того, что случилось с обществом в те годы. Когда люди не интересуются историей, это означает, что они не осмыслили опыт, который был получен в прошлом, и гарантии повторения подобного нет.
Отмечается, что люди менее откровенно отвечают на вопросы о Сталине, так как события в прошлом так и не получили адекватной юридической оценки. Не все преступники считаются преступниками, а все преступления — преступлениями.
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