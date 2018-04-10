Минздрав назвал регионы с самой высокой смертностью

По информации Министерства здравоохранения, самая высокая смертность в России в 2017 году наблюдалась в Псковской, Новгородской и Тверской областях. Ведомственное исследование опубликовали "Известия"

Отмечается, что уровень смертности снизился в 79 субъектах России. В среднем по стране смертность упала на 3,9% за год. В ведомстве подобную динамику объяснили улучшением качества жизни и ранней диагностикой заболеваний.