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Названы регионы с самой высокой и низкой смертностью
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Названы регионы с самой высокой и низкой смертностью 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Минздрав назвал регионы России с самой высокой и низкой смертностью по итогам 2017 года, соответствующие данные приводят "Известия".
Самый низкий уровень смертности зафиксирован в Ингушетии (3,2 случая на тысячу человек), Чечне (4,6), Ямало-Ненецком автономном округе (4,9), Дагестане (5,1) и Ханты-Мансийском АО (6,2).
Наиболее высокие показатели смертности были зафиксированы в Псковской области (17,4 случая на тысячу человек), Новгородской (17,1), Тверской (16,9), Тульской (16,5), Ивановской (15,8).
При этом средний уровень смертности по стране снизился на 3,9% и составил 12,4 случая на тысячу человек. За прошедший год в России умерли 1,8 миллиона человек, что на 63,6 тысячи меньше, чем годом ранее.
Ранее министр здравоохранения России Вероника Скворцова сообщала, что уровень зимней смертности удалось довести до летних показателей, в том числе благодаря рекордному охвату населения вакцинацией против гриппа. Кроме того, снизилась материнская смертность — на 16%, и младенческая — до 5,3-5,5 на тысячу родившихся живыми.
В 2017 году министр также сообщала, что с 2005 года средняя продолжительность жизни россиян выросла на 7,2 года — с 65,4 до 72,6 лет.
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