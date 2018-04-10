Названы регионы с самой высокой и низкой смертностью

Наиболее высокие показатели смертности были зафиксированы в Псковской области (17,4 случая на тысячу человек), Новгородской (17,1), Тверской (16,9), Тульской (16,5), Ивановской (15,8).

При этом средний уровень смертности по стране снизился на 3,9% и составил 12,4 случая на тысячу человек. За прошедший год в России умерли 1,8 миллиона человек, что на 63,6 тысячи меньше, чем годом ранее.

Ранее министр здравоохранения России Вероника Скворцова сообщала, что уровень зимней смертности удалось довести до летних показателей, в том числе благодаря рекордному охвату населения вакцинацией против гриппа. Кроме того, снизилась материнская смертность — на 16%, и младенческая — до 5,3-5,5 на тысячу родившихся живыми.

В 2017 году министр также сообщала, что с 2005 года средняя продолжительность жизни россиян выросла на 7,2 года — с 65,4 до 72,6 лет.