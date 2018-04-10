Россияне стали реже пользоваться банкоматами

Несмотря на стремительный рост числа владельцев платежных карт с 2012 года, эксперты отметили, что россияне стали реже пользоваться банкоматами. По данным Банка России, за шесть лет объем операций по картам вырос до 41,84 миллиарда рублей. Статистику пользования платежными системами привела газета «Известия»

С развитием платежной инфраструктуры карты становятся одним из предпочитаемых методов оплаты у населения. Безналичная оплата в розничных сетях уже сегодня составляет порядка 38% всего оборота товаров и услуг, но в течение ближайших лет ее объемы могут превысить 50%.

Всего в стране было выпущено около 268,5 миллионов платежных карт, из которых 157,6 миллионов замечены в активном использовании. За 2017 год граждане России обналичили с карт 27,3 триллионов рублей. Средний чек с 2012 года снизился с 1100 до 855 рублей.

Согласно заявлениям экспертов, люди стали охотнее пользоваться электронными методами оплаты, убедившись в их безопасности и простоте. Вместе с тем профессор Российской экономической школы Олег Шибанов отметил, что в сравнении с рядом развитых стран, доля безналичных операций в России остается на низком уровне.