Россияне все реже стали откладывать на «черный день»

Доля россиян, которые не имеют сбережений, соответственно, составляет 52%. Логично, что больше всего из них людей с низким доходом (67%). Им просто нечего откладывать. При этом доля россиян, хранящих свои сбережения в рублях, за год не изменилась и осталась на стабильно высоком уровне в 79%.

Чаще всего россияне хранят свои сбережения на депозитах в банках (31%) либо просто в наличных рублях (30%). Если есть свободные деньги, то предпочитают покупать недвижимость (36%). За год несколько выросла доля тех, кто предпочитает хранить сбережения в смешанном варианте — в рублях и в валюте. Такой ответ дали 19% россиян из числа, имеющих сбережения. И это самый высокий показатель за последние годы наблюдений. Зато число поклонников валютных накоплений за год сократилось более чем втрое и составило только 2% против 7% годом ранее.

А вот привлекательность вложений в бизнес сокращается из года в год. На сегодняшний момент этот показатель равен 8% и является самым низким за все годы наблюдений. Интерес к акциям и ценным бумагам среди россиян немного вырос по сравнению с прошлым годом — до 6%.

Отметим, что каждый десятый респондент (10%) предпочел бы никуда не вкладывать накопления, а сохранить их «на черный день». За год доля подобных ответов не изменилась. Также на уровне прошлого года (8%) осталась доля тех, кто предпочел бы вкладывать свободные средства в собственное здоровье — лечение, санатории и т.д. 9% россиян считают лучшим способом вложения сбережений оплату образования — своего или детей. Причем число таких ответов за год выросло почти вдвое (с 5%). Сторонниками покупки нового авто или приобретения туристической поездки являются 4% россиян, что немного меньше, чем годом ранее (6%).