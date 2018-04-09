Жить — значит работать. Отложенный выход на пенсию

В эфире сетевого вещания «ВМ» прошел круглый стол на тему «Пенсионная дилемма: можно ли обойтись без повышения возраста выхода на заслуженный отдых».

Для начала эксперты решили разъяснить, как в общем действует система начислений пенсий, чтобы объяснить одну из предпосылок, на которую ссылаются сторонники повышения пенсионного возраста: количество работающего населения ежегодно увеличивается примерно на 0,5−1 млн человек. То есть число пенсионеров растет, и в связи с этим дефицит бюджета Пенсионного фонда уже подошел к 48 процентам, и компенсируется недостаток финансов исключительно за счет государственных вливаний, которые с каждым годом растут.

— Действительно, есть такая тенденция — с каждым годом количество пенсионеров будет расти, в первую очередь потому, что появилась такая наука, как геронтология, и благодаря ей увеличивается возраст людей, — говорит зампредседателя Союза пенсионеров России , член Общественной палаты РФ Людмила Пискунова.

По словам собравшихся, на сегодняшний день возраст выхода не пенсию россиян — один из самых низких среди стран СНГ и Европы. При этом продолжительность жизни в стране выросла — в среднем до 72 лет. Однако вопрос о повышении пенсионного возраста связан с решением целого ряда сопутствующих проблем. К примеру, нельзя взять и передвинуть возрастную планку, предварительно не позаботившись о том, есть ли в экономике достаточное количество рабочих мест для людей так называемого серебряного возраста.

Еще одни камень преткновения — у российских женщин соотношение рабочих и пенсионных лет почти один к одному. Причем такого соотношения нет ни в одной стране мира. Как было сказано в ходе круглого стола, в среднем представительницы прекрасного пола в России работают примерно 30 лет, а на пенсии проводят около 24 лет. Российские же мужчины в более сложном положении, так как средняя продолжительность жизни у них невысокая — до пенсии доживают лишь 60 процентов мужчин. А те, кто преодолел пенсионный барьер, проводят на заслуженном отдыхе 13−14 лет, при этом работают они в среднем почти 33 года своей жизни.

— Я считаю, что сначала нужно окончательно перейти в тот период, когда люди будут дольше жить, а затем отодвигать этот возраст, — говорит геронтолог, научный сотрудник Института биохимической физики РАН имени академика Н. М. Эмануэля. — Мы же пока еще в самом начале этого пути. Сейчас в экономически развитых странах и мужчинам, и женщинам можно спокойно увеличить пенсионный возраст на 10–15 лет. Это произошло в том числе и благодаря достижениям медицины, и благодаря тому, что появилась культура здорового образа жизни.

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