Госдепартамент: США продолжают переговоры с РФ о политическом урегулировании в Сирии 

ВАШИНГТОН, 17 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты продолжают контакты с Россией по поводу урегулирования конфликта в Сирии политико-дипломатическими методами, в том числе за счет ведения переговоров с властями в Дамаске. Это подтвердила во вторник на регулярном брифинге для журналистов начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.
"Могу сказать, что [должностные] лица, занимающие посты высокого уровня в других ведомствах правительства США, ведут переговоры с россиянами по различным вопросам. То, о чем вы говорите, я не могу комментировать, поскольку это не исходит из Госдепартамента. Но могу вам сказать, что другие [официальные лица США] ведут с россиянами переговоры и дискуссии по данному вопросу", — отметила дипломат.