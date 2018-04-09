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Большинство участников опроса в школе №1095 выбрали модульный режим обучения
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Большинство участников опроса в школе №1095 выбрали модульный режим обучения 

Управа района Бабушкинский 1 час назад
Фото: Управа района Бабушкинский
В школе № 1095 подвели промежуточные итоги опроса, в ходе которого предлагали своим респондентам выбрать предпочтительные для них сроки каникул в 2018–2019 учебном году.
На выбор участникам предлагается два варианта режимов обучения: «традиционный» и «модульный».
«Традиционный режим обучения: осенние каникулы с 27 октября 2018 г. (суббота) по 05 ноября 2018 г. (понедельник); зимние каникулы с 30 декабря 2018 г. (воскресенье) по 08 января 2019 г. (вторник); весенние каникулы с 23 марта 2019 г. (суббота) по 31 марта 2019 г. (воскресенье); дополнительные каникулы для обучающихся 1-х классов с 16 февраля 2019 г. (суббота) по 25 февраля 2019 г. (понедельник). Сроки завершения учебного года: 22 мая 2019 г. для обучающихся 1–4 классов; 24 мая 2019 г. для обучающихся 5–8, 10 классов».
«Модульный режим обучения: каникулы с 10 октября 2018 г. (среда) по 14 октября 2018 г. (воскресенье); с 21 ноября 2018 г. (среда) по 25 ноября 2018 г. (воскресенье); с 30 декабря 2018 г. (воскресенье) по 08 января 2019 г. (вторник); с 20 февраля 2019 г. (среда) по 25 февраля 2019 г. (понедельник); с 10 апреля 2019 г. (среда) по 14 апреля 2019 г. (воскресенье). Сроки завершения учебного года: 24 мая 2019 г. для обучающихся 1–4 классов; 28 мая 2019 г. для обучающихся 5–8, 10 классов».
Голосование продлится до 23 апреля 2018 года. (ео)
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