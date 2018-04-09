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Опрос: несдержанность в тратах является одной из причин финансовых трудностей россиянок
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Опрос: несдержанность в тратах является одной из причин финансовых трудностей россиянок 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Несдержанность в расходах и неумение просить о поддержке являются причинами финансовых трудностей россиянок. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Национальным центром финансовой грамотности. Результаты исследования представила директор центра Евгения Блискавка на пресс-конференции в ТАСС, посвященной началу IV Всероссийской недели финансовой грамотности для детей и молодежи.
В рамках проекта «Финансовое здоровье» НЦФГ опросил почти 500 женщин о причинах их финансового неблагополучия. Большинство респонденток среди таковых назвали неумение правильно распределить расходы (61,4%). Также были указаны неумение приумножить сбережения (20,5%) и добиться приемлемой зарплаты (18,2%).
"Одна из проблем: финансовое «недержание» — как девушки сами для себя это определяют. Это ответы на вопросы, собранные с сайта, примерно 500 девушек отвечали. Вторая — «не умею за себя просить, за всех умею, за себя не умею», — отметила эксперт.
По ее словам, женщин интересуют рабочие финансовые техники, как обсудить финансовые вопросы с мужем и убедиться в безопасности ребенка. Дети рано становятся участниками денежных отношений: получают банковские карточки, деньги на карманные расходы, но с ними не говорят об этом.
"Дети и деньги — тема, которая очень беспокоит многих родителей, но правильных слов не хватает", — подытожила Блискавка.
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