Большинство россиян довольны результатами выборов президента, показал опрос

Респондентам был задан вопрос: «По результатам выборов (Владимир) Путин получил приблизительно 76,7% голосов избирателей, ( Павел ) Грудинин — 11,8%, (Владимир) Жириновский — 5,7%, ( Ксения ) Собчак — 1,7%, ( Григорий ) Явлинский — 1%. Вы думали, что эти кандидаты получат больше голосов или меньше? Или вы ожидали примерно такого результата?». Согласно результатам опроса, 52% россиян ожидали примерно такого результата Владимира Путина, 31% респондентов ожидал меньший процент поддержки у Павла Грудинина, 31% ждал примерно тот же результат у Владимира Жириновского, 59% ожидали меньший процент поддержки у Ксении Собчак. Еще 34% опрошенных ожидали такой результат у Григория Явлинского.

На вопрос «Вы лично довольны или недовольны результатами президентских выборов?», 75% ответили утвердительно, 13% — отрицательно. Еще 8% заявили, что им это безразлично. Среди причин, почему респонденты довольны результатами президентских выборов, в частности, были названы: «голосовал за Путина, это лучший из кандидатов» (45%), «Путин остался президентом, сохранится стабильность» (7%), «надеюсь на изменение к лучшему» (4%) и «результаты выборов были ожидаемы» (4%). Среди причин недовольства итогами голосования, в частности, назывались варианты: «нечестные выборы» (3%), голосование за другого кандидата (2%), «я против Путина, хочу перемен» (2%).

Кроме того, респондентам был задан вопрос: «Одни считают, что прошедшие президентские выборы были честными. Другие считают, что выборы были нечестными. Какая точка зрения вам ближе?». Согласно полученным данным, 77% считают, что выборы были честными, 15% — нечестными, а 8% затруднились ответить. Среди причин, почему выборы были нечестными, названы вбросы и нарушения на избирательных участках (3%), «все было решено заранее» (2%), «так бывает всегда» (2%), «есть доказательства, информация в СМИ, интернете» (2%).

Как показал опрос ФОМ, 51% опрошенных полагают, что на прошедших президентских выборах не было случаев мошенничества, подлога или фальсификации, 22% выразили мнение, что такие случаи были, а еще 26% затруднились ответить.

Источник данных: «ФОМнибус». Опрос проводился 25 марта 2018 года среди 3000 граждан России старше 18 лет в 73 субъектах РФ, 207 населенных пунктах методом интервью по месту жительства. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.

Голосование на выборах президента России прошло 18 марта. Явка избирателей составила 67,54%. Действующий президент РФ Владимир Путин одержал победу с результатом 76,69% голосов, за него, согласно итоговым данным ЦИК, проголосовали более 56,4 миллиона избирателей.