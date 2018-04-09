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Какой он семейный автомобиль современного россиянина
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Какой он семейный автомобиль современного россиянина 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Уже давно замечено, что российские автолюбители очень тяжело и «со скрипом» меняют свои предпочтения. Однако «лед тронулся» и у россиян формируются новые понятия о семейном автомобиле.
Автоэксперты «АвтоСпецЦентра» опросили российских автовладельцев, семья которых состоит из трех членов и более.
Подавляющее большинство опрошенных (около 72%) предпочли бы длительную поездку семьей на автомобилей SUV-сегмента. Универсалы предпочли бы 14% респондентов. На долю минивэнов пришлось бы 4%.
Из первопричин своего выбора в пользу внедорожников, опрошенные автовладельцы акцентировали внимание на просторности салона и комфорте. Это ведь очевидно, что в путешествии такие показатели важнее всего.
Но вот для городской черты конечно громоздкость данного типа автомобилей иногда перечеркивает все плюсы.
И тут автоэксперты рекомендуют присмотреться к универсалам повышенной проходимости. Сегодня это тоже довольно популярный тренд.
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