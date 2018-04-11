Участники проекта Активный гражданин выберут лучшего столичного терапевта 

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Жители Новой Москвы смогут выбрать лучшего врача общей практики и терапевта. Голосование 10 апреля открылось на официальном сайте проекта «Активный гражданин».
В рамках опроса респонденты должны ответить на четыре вопроса.
Известно, что в голосовании примут участие доктора взрослых поликлиник, подведомственных Департаменту здравоохранения города Москвы, которые вели прием пациентов в 2017 году не менее трех месяцев, сообщили на сайте проекта «Активный гражданин».
Врачи, ставшие победителями конкурса, получат возможность пройти практику в зарубежных странах.