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Участники проекта Активный гражданин выберут лучшего столичного терапевта
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Участники проекта Активный гражданин выберут лучшего столичного терапевта 

Администрация поселения Вороновское 11 апреля 2018
Фото: Администрация поселения Вороновское
Фото: архив
Жители Новой Москвы смогут выбрать лучшего врача общей практики и терапевта. Голосование 10 апреля открылось на официальном сайте проекта «Активный гражданин».
В рамках опроса респонденты должны ответить на четыре вопроса.
Известно, что в голосовании примут участие доктора взрослых поликлиник, подведомственных Департаменту здравоохранения города Москвы, которые вели прием пациентов в 2017 году не менее трех месяцев, сообщили на сайте проекта «Активный гражданин».
Врачи, ставшие победителями конкурса, получат возможность пройти практику в зарубежных странах.
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