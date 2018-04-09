Россияне выбрали объекты для благоустройства в своих городах 

Россияне выбрали 1545 объектов для благоустройства. Почти 70 процентов из них предложили сами граждане. Итоги рейтингового голосования по выбору площадок благоустройства подвел министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Михаил Мень.
В голосовании приняли участие 83 региона, в которых проживает 75 млн человек. Площадки благоустройства выбрал каждый четвертый гражданин. Активнее всего люди голосовали в Московской области, республике Башкортостан, Краснодарском крае. Больше всего голосов было отдано за парки, скверы и пешеходные зоны.
"Регионы разработали проекты программы благоустройства, опубликовали их для общественного обсуждения. Одновременно мы попросили жителей самих высказываться, какая именно территория должна быть благоустроена", — сообщил министр. Предложения властей не везде совпали с пожеланиями жителей.
Чиновники хотят оставить после себя что-то великое, в то время как люди выбирают места отдыха в пределах своей локации, пояснил замминистра строительства и ЖКХ Андрей Чибис.