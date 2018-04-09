Россияне выбрали объекты для благоустройства в своих городах

Михаил Мень. Россияне выбрали 1545 объектов для благоустройства. Почти 70 процентов из них предложили сами граждане. Итоги рейтингового голосования по выбору площадок благоустройства подвел министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации

республике Башкортостан, В голосовании приняли участие 83 региона, в которых проживает 75 млн человек. Площадки благоустройства выбрал каждый четвертый гражданин. Активнее всего люди голосовали в Московской области Краснодарском крае . Больше всего голосов было отдано за парки, скверы и пешеходные зоны.

"Регионы разработали проекты программы благоустройства, опубликовали их для общественного обсуждения. Одновременно мы попросили жителей самих высказываться, какая именно территория должна быть благоустроена", — сообщил министр. Предложения властей не везде совпали с пожеланиями жителей.