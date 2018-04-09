Жители района Марьино расскажут о начале дачного сезона

Очередной тематический опрос начался в районной газете «Марьинский вестник». Редакция выяснит, когда читатели предпочитают открывать дачный сезон.

На выбор — несколько вариантов ответа — «Нет дачи», «Как только сойдет снег», «На майских праздниках», «Дача у меня отапливаемая, поэтому дачный сезон круглый год», «Затрудняюсь ответить».

Напомним, что выбрать можно только один из предложенных вариантов.

Участие в электронном опросе анонимное, оставить свой голос могут все желающие.

Напомним, что голосования на сайте газеты «Марьинский вестник» проходят каждую неделю. (то)