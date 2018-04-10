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Минздрав назвал российские регионы с наиболее низким уровнем смертности
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Минздрав назвал российские регионы с наиболее низким уровнем смертности 

RT на русском 12 минут назад
В Министерстве здравоохранения России назвали регионы с наиболее низким и наиболее высоким уровнем смертности по итогам 2017 года. Об этом сообщает газета «Известия».
По данным ведомства, самые низкие показатели смертности граждан страны были зафиксированы в Ингушетии (3,2 случая на 1 тыс. населения), Чеченской Республике (4,6) и Ямало-Ненецком автономном округе (4,9).
Снижение уровня смертности среди россиян объясняется, в первую очередь, диагностикой заболеваний на ранней стадии, а также улучшением качества жизни.
Между тем самые высокие показатели в данной области отмечаются в Псковской (17,4 случая на 1 тыс. населения), Новгородской (17,1) и Тверской областях (16,9).
Издание также приводит данные Росстата, которые свидетельствуют о сложной демографической ситуации в стране, которая усугубляется снижением роста рождаемости.
Ранее сообщалось, что число смертельных случаев от болезней органов дыхания в России снизилось на 13,9% в 2017 году.
Телеканал «360» передавал, что коэффициент смертности на 1 тыс. населения в Подмосковье снизился на 5,4% в 2017 году по сравнению с ранее зафиксированными значениями.
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