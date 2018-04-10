Минздрав назвал российские регионы с наиболее низким уровнем смертности

Министерстве здравоохранения России назвали регионы с наиболее низким и наиболее высоким уровнем смертности по итогам 2017 года. Об этом сообщает газета «Известия».

Снижение уровня смертности среди россиян объясняется, в первую очередь, диагностикой заболеваний на ранней стадии, а также улучшением качества жизни.

Между тем самые высокие показатели в данной области отмечаются в Псковской (17,4 случая на 1 тыс. населения), Новгородской (17,1) и Тверской областях (16,9).

Издание также приводит данные Росстата , которые свидетельствуют о сложной демографической ситуации в стране, которая усугубляется снижением роста рождаемости.

Ранее сообщалось, что число смертельных случаев от болезней органов дыхания в России снизилось на 13,9% в 2017 году.