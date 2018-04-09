Число вакансий в Москве более чем в четыре раза превышает количество зарегистрированных в службе занятости 

По информации Мосгорстата, на последний месяц 2017 года потребность в работниках, заявленная в службу занятости, выросла по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 43 процента. Число занятых в экономике города за этот же период увеличилась на 154,5 тыс. человек. Уровень зарегистрированной безработицы в Москве остается на низком уровне — 0,42 процента от экономически активного населения города.
«Активный рост экономики города, наблюдаемый органами статистики с начала 2016 года, привел к динамичному развитию московского рынка труда, к росту спроса на качественных и высокопрофессиональных специалистов практически во всех отраслях», — пояснил министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента экономической политики и развития Владимир Ефимов.