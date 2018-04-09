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В 2016 году гражданство стран Евросоюза получили почти миллион иностранцев
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В 2016 году гражданство стран Евросоюза получили почти миллион иностранцев 

Prian.ru 1 час назад
Фото: Prian.ru
По данным Евростата, больше всего паспортов страны Евросоюза в 2016 году выдали выходцам из Марокко (101 300), затем — гражданам Албании (67 500), Индии (41 700), Пакистана (32 900), Турции (32 800), Румынии (29 700) и Украины (24 000). Украинцам больше всего соответствующих документов предоставили Германия, Румыния, Португалия и Италия. Гражданство Евросоюза в 2016 году получили 22 400 россиян. Причем самыми «щедрыми» в этом отношении странами ЕС стали Германия, Франция и Финляндия. Самый значительный рост числа выданных паспортов в 2016 году отмечен в Хорватии (+232%), Греции (+138%) и на Мальте (+131%). Также за 2016 год Евросоюз выдал рекордное число видов на жительство.
Читайте о том, какие страны чаще всего выдают ВНЖ иностранцам.
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