В 2016 году гражданство стран Евросоюза получили почти миллион иностранцев

По данным Евростата, больше всего паспортов страны Евросоюза в 2016 году выдали выходцам из Марокко (101 300), затем — гражданам Албании (67 500), Индии (41 700), Пакистана (32 900), Турции (32 800), Румынии (29 700) и Украины (24 000). Украинцам больше всего соответствующих документов предоставили Германия , Румыния, Португалия Италия . Гражданство Евросоюза в 2016 году получили 22 400 россиян. Причем самыми «щедрыми» в этом отношении странами ЕС стали Германия, Франция Финляндия . Самый значительный рост числа выданных паспортов в 2016 году отмечен в Хорватии (+232%), Греции (+138%) и на Мальте (+131%). Также за 2016 год Евросоюз выдал рекордное число видов на жительство. Читайте о том, какие страны чаще всего выдают ВНЖ иностранцам.