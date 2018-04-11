Нобелевский фонд заявил, что скандал в присуждающей премию академии наносит ущерб награде

СТОКГОЛЬМ , 11 апреля. / ТАСС /. Кризис, который в настоящее время переживает присуждающая Нобелевскую премию в области литературы Шведская академия, нанес ущерб репутации самой престижной в мире награде. Об этом в специальном пресс-релизе пишет в среду Нобелевский фонд.

"Неизбежно, что тяжелый кризис в учреждении, присуждающем Нобелевскую премию, также наносит ущерб ее репутации", — отмечено в документе.

По мнению фонда, Шведская академия должна гарантировать, что работа над выдвижением лауреата Нобелевской премией по литературе в этом году будет проведена «вызывающим доверие образом».

Скандал в академии

В понедельник стало известно, что, вопреки строжайшим правилам из Шведской академии, в разные годы досрочно «утекли» имена семи будущих писателей-лауреатов Нобелевской премии: Виславы Шимборской (1996), Эльфриды Елинек (2004), Харолда Пинтера (2005), Жан-Мари Гюстава Леклезио (2008), Патрика Модиано (2014), Светланы Алексиевич (2015) и Боба Дилана (2016). Об этом свидетельствуют данные расследования по заказу самого учреждения, а эти действия вменяются в вину известному деятелю культуры, связанному с академией, который также женат на одной из ее членов. Внутреннее расследование было проведено после обвинений этого лица в домогательствах со стороны 18 женщин.

После появления данных расследования сразу трое писателей объявили в пятницу, что покидают академию в знак несогласия с тем, как в ней «решаются проблемы». Клас Эстергрен, Челль Эспмарк и Петер Энглунд не назвали конкретной причины своего ухода, ссылаясь на конфиденциальность.

Шведская академия была основана в 1786 году королем Густавом III для поддержки и развития шведского языка и литературы. В ее состав избирается 18 членов — пожизненно, поэтому официально покинуть академию невозможно. На практике уход писателей означает, что они просто не будут участвовать в деятельности учреждения.

Опрос о доверии к академии

Кризис в Шведской академии повлиял на доверие этому учреждению. Согласно опубликованным сегодня результатам опроса социологического центра Novus, 62% респондентов отмечают, что скандал отрицательно влияет на Нобелевскую премию по литературе. Кроме того, 29% участников опроса считают, что следует сменить всех членов Академии.