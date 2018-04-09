Атомную энергетику поддерживают три четверти россиян

По результатам опроса, 73,9% считают необходимым активно развивать атомную энергетику или сохранить объемы атомной генерации на нынешнем уровне. 50,3% респондентов считают атомную энергетику «зеленым, чистым видом производства электроэнергии».

Опрос проводился по репрезентативной выборке населения во всех федеральных округах РФ . В опросе приняли участие четыре тысячи человек в возрасте 18 лет и старше. Больше всего сторонников атомной энергетики проживает в Санкт-Петербурге — 82,4%, на Урале — 80,3%, в Москве — 77,2% и Приволжском округе — 75,3%.

«Следует отметить, что данные опроса не только этого года демонстрируют поддержку большинства населения атомной энергетики. В течение трех последних лет наши замеры (а мы их делаем дважды в год) показывают, что поддержка этого вида энергетики устойчиво держится на довольно высоком уровне: три четверти опрошенного населения, как в этом году, так и в прошлые годы, считают, что следует развивать атомную энергетику или, по крайней мере, сохранять ее производство в нынешних объемах», — прокомментировала результаты опроса Людмила Хахулина , заместитель директора «Левада-центра»

В общей сложности в России действует десять АЭС, в промышленной эксплуатации находятся 35 энергоблоков суммарной установленной мощностью 27,9 гигаватта. К промышленной эксплуатации готовятся еще два энергоблока суммарной установленной мощностью 2,2 гигаватта.