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Атомную энергетику поддерживают три четверти россиян
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Атомную энергетику поддерживают три четверти россиян 

BFM.RU 1 час назад
Фото: BFM.RU
По результатам опроса, 73,9% считают необходимым активно развивать атомную энергетику или сохранить объемы атомной генерации на нынешнем уровне. 50,3% респондентов считают атомную энергетику «зеленым, чистым видом производства электроэнергии».
Опрос проводился по репрезентативной выборке населения во всех федеральных округах РФ. В опросе приняли участие четыре тысячи человек в возрасте 18 лет и старше. Больше всего сторонников атомной энергетики проживает в Санкт-Петербурге — 82,4%, на Урале — 80,3%, в Москве — 77,2% и Приволжском округе — 75,3%.
«Следует отметить, что данные опроса не только этого года демонстрируют поддержку большинства населения атомной энергетики. В течение трех последних лет наши замеры (а мы их делаем дважды в год) показывают, что поддержка этого вида энергетики устойчиво держится на довольно высоком уровне: три четверти опрошенного населения, как в этом году, так и в прошлые годы, считают, что следует развивать атомную энергетику или, по крайней мере, сохранять ее производство в нынешних объемах», — прокомментировала результаты опроса Людмила Хахулина, заместитель директора «Левада-центра».
В общей сложности в России действует десять АЭС, в промышленной эксплуатации находятся 35 энергоблоков суммарной установленной мощностью 27,9 гигаватта. К промышленной эксплуатации готовятся еще два энергоблока суммарной установленной мощностью 2,2 гигаватта.
Госкорпорация «Росатом» является крупнейшей в России генерирующей компанией. По итогам 2017 года она обеспечила выработку почти 203 миллиардов киловатт-часов электроэнергии (или почти 19% от общей выработки электроэнергии в стране).
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