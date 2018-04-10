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В начале года средние зарплаты ученых подскочили до 100 000 рублей
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В начале года средние зарплаты ученых подскочили до 100 000 рублей 

Индикатор 59 минут назад
Фото: Индикатор
Средняя зарплата научных сотрудников в среднем по России на начало 2018 года достигла 96 тысяч рублей. Январские и февральские данные о зарплатах бюджетников, подпадающих под действие майских указов президента, опубликовал Росстат. Об этом сообщает РБК.
Согласно «майским указам» Владимира Путина, опубликованным в 2012 году, средние зарплаты врачей, преподавателей вузов и научных сотрудников к 2018 году должны составлять 200% от средней зарплаты в каждом регионе. Среднемесячная зарплата россиян за январь—февраль 2018 года составила, по данным Росстата, 39,4 тысяч рублей. Таким образом, целевые показатели по выплатам научным сотрудникам в эти два месяца были достигнуты.
Сильнее всего в абсолютном выражении зарплаты научных сотрудников выросли в Москве (со 115 до 130 тысяч рублей) и в Санкт-Петербурге (с 76 до 96 тысяч рублей). Также существенный рост зафиксирован в Московской области (с 80 до 85 тысяч рублей), Ленинградской (с 35 до 49 тысяч рублей) и Магаданской области (со 138 до 150 тысяч рублей). В итоге зарплаты ученых стали выше, чем у других категорий бюджетников, попадающих под «майские указы», — врачей и преподавателей вузов.
Опрошенные РБК эксперты отмечают, что повышение было во многом достигнуто за счет манипуляций со ставками и связано с прошедшими выборами президента России. По словам директора Центра трудовых исследований ВШЭ Владимира Гимпельсона, в бюджете не заложены средства на поддержку достигнутого оплаты труда ученых на уровне в 200% от средней по региону. Собеседники информационного агентства предсказали резкое замедление роста зарплат или даже их уменьшение.
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