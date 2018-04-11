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Москвичи выбрали артистов для выпускного в Парке Горького
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Москвичи выбрали артистов для выпускного в Парке Горького 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Выпускники московских школ и колледжей решили, как пройдет выпускной в Парке Горького. Они выбрали артистов, которые выйдут на сцену 23 июня с помощью проекта «Активный гражданин».
Учащиеся также оценили праздничную программу и высказали мнение, когда следует начать выпускной. В голосовании участвовали 13 тысяч человек.
На статус хедлайнера вечера претендовали 16 артистов. Первым оказался Feduk — 15,28 процента голосов. Второе и третье места заняли Мот и Ольга Бузова с 9,82 процента и 9,08 процента соответственно. В пятерку также вошли группа «Пицца» и Полина Гагарина.
В перечне были представлены Алексей Воробьев, группа «Звери», IOWA, «Градусы», Сергей Лазарев, Миша Маврин, Елена Темникова, Alekseev, Artik&Asti, Tesla Boy и Guru Groove Foundation.
Большинство выпускников — 27,88 процента — считают, что вести праздник должны популярные музыканты. Еще 23,06 процента высказались в пользу юмористов. За актеров театра и кино голосовали 16,53 процента респондентов. Свой вариант ответа предложили 3,99 процента старшеклассников.
Праздновать выпускники хотят начинать попозже. За старт в 21:00 высказались 45,49 процента участников голосования. Чуть меньше — 40,18 процента — предложили начать в восемь вечера. Свой вариант ответа предложили 5,76 процента старшеклассников.
Поп-музыка стала самой востребованной среди музыкальных жанров. Направление получило 21,94 процента голосов. Многие выпускники не против послушать рэп — 18,27 процента. За рок-музыку проголосовали 13,78 процента. Еще 0,68 процента участников предложили свой вариант ответа.
Танцевальную площадку на празднике хотели бы видеть 34,84 процента опрошенных. За фотозону высказались 29,36 процента участников голосования. Площадки для игр и конкурсов приветствуют 15,47 процента проголосовавших.
Аналогичные ответы выпускники давали в 2016 и 2017 годах. За танцевальные площадки тогда также проголосовало большинство. А вот самыми популярными исполнителями стали Баста и рэпер L’One.
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