Больше половины воронежцев (51%) предпочли кошку в качестве домашнего животного.
Такие данные показал опрос, прошедший в соцсети «Фотострана». Из тысячи респондентов только 35% оказались собачниками. По мнению участников опроса, кошки ласковы и не требовательны в уходе, зато собаки становятся настоящими членами семьи.
Еще 7% опрошенных держат дома мелких питомцев: черепашек, хомячков, рептилий или птиц. Многие из них покупают зверят для детей.
Остальные респонденты не заводят питомцев. Одни просто не любят животных, другие считают негуманным держать их в доме.