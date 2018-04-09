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Большинство воронежцев оказались кошатниками — соцопрос
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Большинство воронежцев оказались кошатниками — соцопрос 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Больше половины воронежцев (51%) предпочли кошку в качестве домашнего животного.
Такие данные показал опрос, прошедший в соцсети «Фотострана». Из тысячи респондентов только 35% оказались собачниками. По мнению участников опроса, кошки ласковы и не требовательны в уходе, зато собаки становятся настоящими членами семьи.
Еще 7% опрошенных держат дома мелких питомцев: черепашек, хомячков, рептилий или птиц. Многие из них покупают зверят для детей.
Остальные респонденты не заводят питомцев. Одни просто не любят животных, другие считают негуманным держать их в доме.
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