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Аналитик рассказал о росте налоговой грамотности россиян
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Аналитик рассказал о росте налоговой грамотности россиян 

Парламентская газета 30 минут назад
Фото: Парламентская газета
Россияне стали чаще обращаться за налоговыми вычетами, что свидетельствует о повышении уровня налоговой грамотности в стране, заявил «Экономике сегодня» доцент кафедры национальной безопасности РАНХиГС Павел Грибов.
Ранее Федеральная налоговая служба сообщила, что в 2017 году россияне сэкономили 182 миллиарда рублей на налогах за счёт вычетов на покупку жилья и оплаты прочих социальных нужд. Всего за налоговым вычетом в прошлом году обратились 7,2 миллиона человек — на 8% больше, чем в 2016 году. При этом 93% обращений пришлось на имущественные вычеты, 6% — на социальные и 1% — на вычеты по иным статьям.
«Это безусловный факт, что наши граждане действительно стали гораздо больше пользоваться налоговыми выплатами и стали намного более ответственно относиться к своим правам на такие финансовые инструменты», — считает Грибов.
Эксперт отметил, что граждане стали чаще обращаться за налоговыми вычетами за образовательные услуги. По его словам, это свидетельствует о том, что в стране растёт налоговая грамотность.
Грибов считает, что вычеты могут стать драйвером роста в некоторых секторах экономики, например строительстве. «Такие вычеты играют сегодня такую же важную роль, как и ставка по ипотечным кредитам, пусть и в гораздо меньшем масштабе, поэтому данный инструмент помогает россиянам покупать жилплощадь на более выгодных условиях», — сказал он.
Аналитик считает, что активное использование россиянами этого экономического инструмента — позитивный знак.
По его словам, ещё лучше, что налоговые вычеты работают в основном в жилищной сфере, так как это одно из социальных направлений.
В заключение Грибов отметил, что в России постепенно приживаются современные финансовые инструменты, которые могут использовать не только коммерческие организации, но и обычные граждане.
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