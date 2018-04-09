Только один из шести итальянцев имеет высшее образование

Италии лишь 16,3 процента населения «рабочего возраста» имеют высшее образование. По этому показателю, пишет ANSA, ссылаясь на данные Eurostat за 2017 год, страна занимает предпоследнее место в Евросоюзе . Хуже статистика только в Румынии

Среди женщин количество обладательниц университетскими дипломами составляет 18,9 процента, среди мужчин же таких насчитывается 13,7 процента.

Несколько лучше показатели выглядят, если брать только возрастную группу 25-34 года, в которой высшее образование имеют 26,4 процента жителей Италии, но и это, согласно Eurostat, значительно меньше, чем в среднем по ЕС (38,8 процента). В этой группе по количеству обладателей высшего образования женщины также опережают мужчин: 32,9 процента против 19,9 процента.