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Только один из шести итальянцев имеет высшее образование
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Только один из шести итальянцев имеет высшее образование 

Парламентская газета 32 минуты назад
Фото: Парламентская газета
В Италии лишь 16,3 процента населения «рабочего возраста» имеют высшее образование. По этому показателю, пишет ANSA, ссылаясь на данные Eurostat за 2017 год, страна занимает предпоследнее место в Евросоюзе. Хуже статистика только в Румынии.
Среди женщин количество обладательниц университетскими дипломами составляет 18,9 процента, среди мужчин же таких насчитывается 13,7 процента.
Несколько лучше показатели выглядят, если брать только возрастную группу 25-34 года, в которой высшее образование имеют 26,4 процента жителей Италии, но и это, согласно Eurostat, значительно меньше, чем в среднем по ЕС (38,8 процента). В этой группе по количеству обладателей высшего образования женщины также опережают мужчин: 32,9 процента против 19,9 процента.
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