Ещё
Большинство россиян, отдыхающих в Крыму, выбирают курорты южного побережья
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Большинство россиян, отдыхающих в Крыму, выбирают курорты южного побережья 

Вологда.рф 39 минут назад
Фото: Вологда.рф
На 10,7% выросло число туристов, посетивших курорты Крыма в январе-марте этого года. Всего на полуострове побывали 269,5 тысячи человек, пишут федеральные издания.
Как отмечают местные власти, 52,9% отдыхающих выбрали южный берег Крыма. На запад полуострова отправились 19,3%, на восток — 7,2%. Еще 20,6% туристов предпочли другие регионы Крыма.
Большинство отдыхающих приехали на отдых на автомобилях и автобусах. Такой вариант выбрали 47% гостей. Столько же воспользовались услугами парома. Лишь 6% выбрали другой вид транспорта.
Вологда.рф: последние новости
Подросток, которого разыскивали в Вологде, вернулся домой Президента России на ближайшие 6 лет выберут жители страны Представители УОМЗ поделятся опытом на Всероссийском съезде производителей и переработчиков молока
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Захарова о деле «подполковника Кошкиной»106
Россия обвинила Израиль в ударе по Сирии247
Степаненко покидает Россию66
Названа точка вылета атаковавшей авиабазу в Сирии ракеты1049
Швыряющая младенцев медработница попала на видео30
Видео
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
02:36
Трамп обвинил Путина «в поддержке Зверя»
В мире США
01:36
Гарантии Киева отпустить экипаж «Норда» оказались ложью
Украина В мире
01:44
В столице ненадолго похолодает
Общество Новости Москвы
00:29
Звезда «Лондонграда» умерла в 47 лет
Шоу-бизнес
00:31
Сын рассказал о предсмертном пророчестве Черномырдина
Украина Конфликты
04:08
Успенский рассказал о предательстве жены
Шоу-бизнес
00:29
Волчкову в расцвете сил убил рак
Шоу-бизнес
04:13
Леонтьев объяснил нежелание лечиться в России
Шоу-бизнес
00:31
«Пиратские разборки»: Киев пошел в отказ
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение