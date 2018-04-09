Большинство россиян, отдыхающих в Крыму, выбирают курорты южного побережья

На 10,7% выросло число туристов, посетивших курорты Крыма в январе-марте этого года. Всего на полуострове побывали 269,5 тысячи человек, пишут федеральные издания.

Как отмечают местные власти, 52,9% отдыхающих выбрали южный берег Крыма. На запад полуострова отправились 19,3%, на восток — 7,2%. Еще 20,6% туристов предпочли другие регионы Крыма.

Большинство отдыхающих приехали на отдых на автомобилях и автобусах. Такой вариант выбрали 47% гостей. Столько же воспользовались услугами парома. Лишь 6% выбрали другой вид транспорта.