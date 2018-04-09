Более половины жителей Карелии получают заработную плату в «конвертах»

Опубликованы предварительные данный интернет-опроса по «теневой» заработной плате.

Жители Карелии получают мизерную зарпалату и зачастую ее выдают ее в «конверте». Об этом свидетельствуют данные пинтернет-опрос по «теневой» заработной плате и неформальной занятости под названием «Бюджет для граждан».

Министерством финансов Республики Карелия подведены предварительные итоги интернет-опроса для граждан, проводимого анонимно в целях оценки объемов теневых выплат и неформальной занятости, сообщает пресс-служба правительства Карелии.

Результаты опроса свидетельствуют, что 67% опрошенных граждан получают заработную плату полностью или частично в «конверте», 22% — работают без оформления трудового договора, доход ниже 10 тыс.рублей имеют 16% проголосовавших, выше 30 тыс.рублей — 34%.

При этом действенной мерой по сокращению объемов неформальной занятости 70% опрошенных граждан считают ужесточение наказания за нарушение законодательства и снижение размера налогов и сборов; 48% или почти половина граждан, принявших участие в опросе, отметили, что с «теневой» экономикой необходимо и нужно бороться.

Интернет-опрос по оценке занятости населения и получения заработной платы в соответствии с законодательством продолжается. Приглашаем жителей республики принять участие в опросе.