Ещё
Видео: Как молодежь России и Беларуси относится к историческому прошлому
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Видео: Как молодежь России и Беларуси относится к историческому прошлому 

Российская Газета 56 минут назад
Фото: Российская Газета
Студенты России и Беларуси по-разному оценивают историческое прошлое своих стран. Об этом заявил исполняющий обязанности проректора по научной работе Смоленского государственного университета Евгений Кодин в программе «Клуб экспертов», которая вышла в эфир телеканала БелРос.
Кодин рассказал о результатах двух социологических опросов среди российских и белорусских студентов, тем самым подняв проблему различного отражения исторических аспектов в учебниках по истории двух стран.
Согласно результатам опроса, 64% российских студентов и только 29% белорусских согласились с тем, что общее славянское происхождение в определяющей степени объединяет русских и белорусов. 35% белорусов отметили, что в основном история Беларуси переплетается с Польшей, 19% — с Литвой, в то время как в России более 90% студентов посчитали, что в основном российская история переплетается с Беларусью.
Таким образом, студенты Беларуси считают, что их страна исторически больше связана с Польшей и Литвой, в то время как студенты России в подавляющем большинстве своём заявляют, что их страна имеет общие корни с Беларусью. Причина — в учебниках по истории двух стран, которые по-разному излагают один и те же исторические события и расставляют акценты, считает Евгений Кодин.
В свою очередь доцент Белорусского государственного педагогического университета Валентин Стариченок отметил, что так как учебники шестых-седьмых классов рассказывают про Великое княжество Литовское и Польшу, школьник в любом случае будет помнить эти события. «Здесь важно правильно расставлять акценты, показывать, что были союзные отношения, взаимодействие, а не противопоставлять периоды ВКЛ и Советского Союза», — заключил он.
Российская Газета: последние новости
Эксперты подсчитали выходивших на митинги американцев Кабмин ввел оценку чиновников по качеству работы с людьми Полиция начала искать еще двух нападавших после наезда в Мюнстере
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Степаненко покидает Россию80
Названа точка вылета атаковавшей авиабазу в Сирии ракеты770
Россия ответила на переезд Скрипалей в США182
«Если ты умрешь, нам ничего не достанется»28
США захотели сталинского «бога войны»31
Видео
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
02:36
Трамп обвинил Путина «в поддержке Зверя»
В мире США
01:36
Гарантии Киева отпустить экипаж «Норда» оказались ложью
Украина В мире
04:56
Названа точка вылета атаковавшей авиабазу в Сирии ракеты
Конфликты Армия
00:19
Тулееву предложили новую должность
Политика
02:18
Пьеха оказалась в больнице без лекарств
Шоу-бизнес
00:25
Загорелся киевский зоопарк
Происшествия
00:09
Россия ответила на переезд Скрипалей в США
Политика
01:49
Генпрокуратура наносит Британии ответный удар
Политика
01:51
Экс-тёща забросала камнями футболиста
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение