Видео: Как молодежь России и Беларуси относится к историческому прошлому

Студенты России Беларуси по-разному оценивают историческое прошлое своих стран. Об этом заявил исполняющий обязанности проректора по научной работе Смоленского государственного университета Евгений Кодин в программе «Клуб экспертов», которая вышла в эфир телеканала БелРос.

Кодин рассказал о результатах двух социологических опросов среди российских и белорусских студентов, тем самым подняв проблему различного отражения исторических аспектов в учебниках по истории двух стран.

Согласно результатам опроса, 64% российских студентов и только 29% белорусских согласились с тем, что общее славянское происхождение в определяющей степени объединяет русских и белорусов. 35% белорусов отметили, что в основном история Беларуси переплетается с Польшей , 19% — с Литвой , в то время как в России более 90% студентов посчитали, что в основном российская история переплетается с Беларусью.

Таким образом, студенты Беларуси считают, что их страна исторически больше связана с Польшей и Литвой, в то время как студенты России в подавляющем большинстве своём заявляют, что их страна имеет общие корни с Беларусью. Причина — в учебниках по истории двух стран, которые по-разному излагают один и те же исторические события и расставляют акценты, считает Евгений Кодин.

В свою очередь доцент Белорусского государственного педагогического университета Валентин Стариченок отметил, что так как учебники шестых-седьмых классов рассказывают про Великое княжество Литовское и Польшу, школьник в любом случае будет помнить эти события. «Здесь важно правильно расставлять акценты, показывать, что были союзные отношения, взаимодействие, а не противопоставлять периоды ВКЛ и Советского Союза», — заключил он.