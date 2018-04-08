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В США выяснили, написание какой буквы забыли американцы
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В США выяснили, написание какой буквы забыли американцы 

Газета.Ru 2 часа назад
Психологи в США выяснили, написание какой буквы американцы забывают быстрее всего, передает ФБА «Экономика сегодня».
Самые частые проблемы обнаружились с седьмой буквой алфавита — «g». Ее отличает двойной вариант написания. В частности, строчную «g» с петлей в нижней части применяют в шрифтах для книг, печатных изданий, текстовых редакторов.
Тем не менее, из 38 участников исследования лишь двое вспомнили ее среди других букв, допускающих несколько вариантов написания. Только один респондент написал ее правильно.
После этого психологи попросили 16 других участников прочитать текст, в котором «g» с петлей употребляют 14 раз. Слова с этой буквой, в отличие от остального текста, произносились вслух.
После этого респонденты пытались изобразить только что виденную букву, однако с заданием справилась лишь половина. Их тех, кто все же написал «g» с петлей, правильно сделал это только один.
На третьей стадии 25 добровольцев должны были выбрать верное написание «g» из четырех вариантов. С заданием справились только семеро. Ученые поясняют, что современные американцы все реже пишут «g» от руки, прибегая к электронным устройствам. Авторы исследования не исключили, что из-за этого у детей в будущем могут возникнуть проблемы с освоением чтения.
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