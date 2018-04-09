Экран и инфраструктура фестиваля болельщиков на Воробьевых горах обойдется в 676 млн руб

На сооружение и обслуживание гигантского экрана на Воробьевых горах, который будет в течение месяца транслировать матчи предстоящего чемпионата мира по футболу-2018, направлено 676 миллионов рублей, сообщается на сайте RosTender.info.

Дирекция спортивных и зрелищных мероприятий департамента спорта и туризма Москвы проводит тендер на работы по монтажу и техническому обслуживанию временной инфраструктуры фестиваля болельщиков FIFA. Заявки на конкурс принимаются до 27 апреля, и в этот же день дирекция выберет победителя, с которым заключат контракт.

«На Воробьевых горах подрядчику предстоит установить огромный медиаэкран и сцену для концертов отечественных и зарубежных артистов, проложить инженерные коммуникации, соорудить велосипедные парковки и поставить киоски для зарядки гаджетов. Кроме того, он должен обеспечивать чистоту на территории фестиваля в течение месяца его работы. Финансирование работ по контракту ведется из средств дирекции», — говорится в сообщении.

Площадка фестиваля размером в 36 тысяч квадратных метров будет ограничена парковой зоной, улицей Академика Самарского и Университетским проспектом. Ежедневно она сможет принимать до 40 тысяч посетителей. Здесь разместятся фуд-корт, информационный центр для туристов, магазины сувениров. Она будет работать с 14 июня по 15 июля.