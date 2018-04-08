«Мой астролог сказал, что я попаду в аварию». Сотрудники частных компаний рассказали, почему опаздывают на работу

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HR-компания CareerBuilder провела опрос среди сотрудников частных компаний в США и выяснила, почему они опаздывают на работу. О результатах исследования пишет The Washington Post

CareerBuilder опросила 1800 сотрудников. Самыми распространенными причинами опозданий в офис стали пробки на дорогах (51%), проблемы с будильником (31%) и плохая погода (28%). Еще 23% признались, что опаздывают, потому что «чувствуют себя слишком уставшими, чтобы встать с постели».

С такими объяснениями, вероятно, сталкивался каждый работодатель, пытающийся бороться с непунктуальностью сотрудников. Некоторые участники опроса CareerBuilder опаздывают по менее распространенным причинам. Так, один сотрудник мужского пола рассказал, что не смог прийти вовремя из-за тошноты. При этом он выбрал словосочетание «утреннее недомогание» (morning sickness), которое обычно используют для обозначения токсикоза у беременных женщин.

Еще один сотрудник опоздал, потому что не смог поехать на работу по привычному пути. «Мой астролог сказал, что я попаду в аварию, если поезду по главной автомагистрали, поэтому мне пришлось ехать в объезд», — объяснил он. Другая сотрудница убеждала работодателя, что приехала позже, потому что неправильно закрепила на веках накладные ресницы и они слиплись.

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Авторы исследования отмечают, что работодатели не считают бесконечные оправдания сотрудников забавными, и 42% руководителей хотя бы раз увольняли сотрудника за постоянные опоздания. При этом 65% опрошенных сотрудников рассказали, что в случае опоздания задерживаются вечером, чтобы выполнить обычный объем работы. Большинство работников заявили, что представления о рабочем дне давно пора изменить: с тем, что график должен быть гибким, согласны 88%.

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