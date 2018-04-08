Эксперты подсчитали выходивших на митинги американцев 

Так, за последние два года в рамках манифестаций на улицу выходил каждый пятый американец. 19 процентов таких активистов признались, что до 2016 года никогда не принимали участие в мероприятиях подобного рода.
Издание отметило любопытный факт, касающийся «нового поколения» активистов. Если еще 50 лет назад во времена войны во Вьетнаме на улицы выходила в основном молодежь. Однако в настоящее время в подобных акциях участвуют лица более старшего поколения (44 процента активистов, по данным издания, составляют люди старше 50-ти лет). По меньшей мере 36 процентов из них получают больше 100 тысяч долларов в год. Среди демонстрантов, согласно статистике, преобладают сторонники демократической партии, причем чаще всего в этих акциях принимают участие жители пригородов мегаполисов.
Эксперты Washington Post утверждают, что «возросшая заинтересованность населения в политической жизни страны способна оказать сильное влияние на грядущие ноябрьские выборы в конгресс США». Так, о своем намерении работать или быть волонтерами в избирательных штабах заявила одна треть из тех, кто до 2016 года не принимал никакого участия в акциях протеста.