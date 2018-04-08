Среди молодежи увеличивается недоверие к Синдзо Абэ

Японская газета «Иомиури» провела по всей стране опрос общественного мнения (31 марта — 1 апреля), в результате которого выяснилось, что уровень поддержки кабинета министров снизился до 42%. Сообщается, что среди молодежи, до сих пор выражавшей наибольшую симпатию правительству Абэ , показатели серьезно упали.

Согласно данным опроса, уровень поддержки кабинета министров в возрастной категории от 18 до 39 лет составил 49%, от 40 до 59 лет — 41%, а среди людей старше 60 лет — 38%.

Издание сравнивает нынешние показатели с опросом от 10 — 11 февраля, который был проведен перед тем, как стало известно о подделке официальных расчетных документов, связанных с продажей государственной земли школе «Моритомо Гакуэн». Так, среди молодежи от 18 до 29 лет составлявший в феврале около 70% уровень поддержки упал почти до 50%.