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Более 4,3 млн россиян приняли участие в пасхальных праздниках
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Более 4,3 млн россиян приняли участие в пасхальных праздниках 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что в пасхальных мероприятиях в России приняло участие более 4,3 миллионов человек, сообщил телеканал «360».
"В ночь с 7 на 8 апреля 2018 года более чем в 7,4 тысячах населенных пунктах РФ состоялось свыше 11,5 тысяч богослужений, торжественных литургий, крестных ходов, в которых приняли участие более 4,3 миллиона человек", — заявила Ирина Волк.
Она добавила, что безопасность в праздники обеспечивали 56 тысяч сотрудников МВД вместе с Росгвардией, работниками частных охранных предприятий, представителями народных дружин, общественных формирований и казаками.
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