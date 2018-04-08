Более 4,3 млн россиян приняли участие в пасхальных праздниках

"В ночь с 7 на 8 апреля 2018 года более чем в 7,4 тысячах населенных пунктах РФ состоялось свыше 11,5 тысяч богослужений, торжественных литургий, крестных ходов, в которых приняли участие более 4,3 миллиона человек", — заявила Ирина Волк.

Она добавила, что безопасность в праздники обеспечивали 56 тысяч сотрудников МВД вместе с Росгвардией, работниками частных охранных предприятий, представителями народных дружин, общественных формирований и казаками.