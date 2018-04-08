Опрос: 4% россиян верят в победу сборной России на ЧМ-2018

В то же время 17% думают, что ей удастся выйти из группы, но дальше по турнирной сетке она не пройдет, а 14% полагают, что российские футболисты не выйдут в плей-офф. Мнение о том, что национальная команда «выйдет в четвертьфинал», высказали 9% участников опроса. Ответ «выйдет в полуфинал» дали лишь 6% опрошенных — столько же думают, что российские футболисты пробьются в финал.

При этом почти треть опрошенных призналась, что не следит за футболом.

Опрос «ФОМнибус» проводился с 30 марта по 1 апреля среди 1,5 тысячи респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.