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Опрос: 4% россиян верят в победу сборной России на ЧМ-2018
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Опрос: 4% россиян верят в победу сборной России на ЧМ-2018 

Sputnik Абхазия 1 час назад
Фото: Sputnik Абхазия
СУХУМ, 8 апр — Sputnik. Всего 4% из опрошенных фондом «Общественное мнение» россиян верят, что российская сборная победит на предстоящем чемпионате мира, сообщает РИА Новости.
В то же время 17% думают, что ей удастся выйти из группы, но дальше по турнирной сетке она не пройдет, а 14% полагают, что российские футболисты не выйдут в плей-офф. Мнение о том, что национальная команда «выйдет в четвертьфинал», высказали 9% участников опроса. Ответ «выйдет в полуфинал» дали лишь 6% опрошенных — столько же думают, что российские футболисты пробьются в финал.
При этом почти треть опрошенных призналась, что не следит за футболом.
Опрос «ФОМнибус» проводился с 30 марта по 1 апреля среди 1,5 тысячи респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
Всю информацию о предстоящем Чемпионате мира по футболу 2018 года в России можно найти в спецпроекте FIFA-2018 на Sputnik Абхазия.
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