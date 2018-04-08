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Сеть вездесущая. Появятся ли информационные отшельники и бывает ли интернет-передоз?
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Сеть вездесущая. Появятся ли информационные отшельники и бывает ли интернет-передоз? 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
Почти половина интернет-пользователей в России (45%) за последний год сознательно отключала доступ к сети на день или более, вынужденно оставались без сети 66% респондентов.
При этом большинство — 83% — не чувствовали себя ущемленными, а 7% ощутили радость и расслабление. Такие данные получены по итогам опроса, проведенного «ВЦИОМ-Спутник» 31 марта и 1 апреля 2018 года среди 2 тысяч совершеннолетних россиян. Интервью вели по случайной выборке стационарных и мобильных телефонов. Для подобной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,2%.
По исследования, в 1 квартале этого года доля пользователей интернета в России составила 80%, — сообщает РИА «Новости». Число результатам ежедневных интернет-серферов выросло с 28% в 2011 году до 62% в 2018 году, среди молодежи от 18 до 24 лет эта доля превышает 95%.
Большинство интернет-пользователей (77%) признает необходимость в периодическом отдыхе от сети, около половины (47%), выбирая место отдыха, предпочли бы территорию без доступа к интернету.
Гипотетическая ситуация полного исчезновения интернета не вызовет паники среди половины пользователей: 22% сказали, что в этом случае в их жизни ничего не изменится, 30% — что влияние будет крайне слабым, но для 47% это станет серьезным испытанием. Для сравнения, в 2017 году такой ответ на этот вопрос дали 32% опрошенных. Еще 39% признались, что их жизнь существенно изменится, однако они смогут приспособиться, 8% — что они не представляют повседневности без возможности выйти в сеть.
Руководитель практики информационной политики и коммуникационных технологий ВЦИОМ Кирилл Родин отметил, что хотя массовое увеличение интернет-аудитории продолжается, это происходит не так бурно, как в начале 2000-х.
«Сейчас наше внимание обращено к другой тенденции-гипотезе: за бурным приливом социальных масс в новое для себя коммуникационное пространство мы ожидаем эффекта некоторого оттока в офлайн. Эта тенденция может иметь много проявлений, начиная от запроса на моноканальность информационного потока и заканчивая полным отшельничеством — все это нам еще предстоит мониторить и проверять. Скорее всего, этот эффект окажется маятниковым, пока социальные практики окончательно не сформируются, но одно уже ясно сейчас: сегодня в обществе есть заметный запрос на «информационные каникулы» и «периоды коммуникационной тишины», — сказал социолог.
ИА Север-Пресс: последние новости
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