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СМИ уточнили число пострадавших при атаке в Мюнстере
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В Индии экстренно сел российский самолёт
В Индии экстренно сел российский самолёт

СМИ уточнили число пострадавших при атаке в Мюнстере 

РИА Новости 49 минут назад
Фото: Газета.Ru
Жертвами атаки в Мюнстере стали 3 человека, 20 пострадали, 6 из них тяжело — FAZ со ссылкой на официального представителя полиции
РИА Новости
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